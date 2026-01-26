ЕК начала новое расследование в отношении соцсети X

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Европейская комиссия (ЕК) сегодня начала новое официальное расследование в отношении социальной платформы X на соответствие Закону ЕС о цифровых услугах (DSA).

    Как сообщает европейское бюро со ссылкой на ЕК, параллельно продолжится ранее начатое в декабре 2023 года изучение деятельности X по вопросу управления рисками.

    В ходе нового расследования будет изучено правильно ли компания оценила и снизила риски, связанные с внедрением функций искусственного интеллекта Grok на платформе X в ЕС. Это прежде всего касается распространения незаконного контента, в частности манипулированных изображений сексуального характера с помощью Grok.

    Особое беспокойство в странах ЕС вызывает то, что этим рискам подвергаются несовершеннолетние.

    "Сексуальные дипфейки женщин и детей являются жестокой и неприемлемой формой унижения. В ходе этого расследования мы определим, выполнила ли компания X свои юридические обязательства в соответствии с DSA или же она рассматривала права европейских граждан, в том числе женщин и детей, как побочный ущерб от своей деятельности",- заявила Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии.

    Отметим, что в декабре прошлого года Европейская комиссия оштрафовала социальную сеть Илона Маска на 120 млн евро за отметки подтверждения аккаунта и рекламную практику.

    Еврокомиссия Илон Маск соцсеть Х расследование цифровые услуги запрещенный контент
    Avropa Komissiyası "X"a qarşı yeni araşdırmaya başlayıb
    EC launches new investigation into X

