О нас

ЕК может во вторник представить предложения по 18-му пакету санкций против РФ

ЕК может во вторник представить предложения по 18-му пакету санкций против РФ Еврокомиссия, как ожидается, позже во вторник выступит с предложениями по 18-му пакету антироссийских санкций.
Другие страны
10 июня 2025 г. 15:09
ЕК может во вторник представить предложения по 18-му пакету санкций против РФ

Еврокомиссия, как ожидается, позже во вторник выступит с предложениями по 18-му пакету антироссийских санкций.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в новый пакет войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".

Кроме того, источники отмечают, что предложение ЕК включает санкции в отношении еще ряда российских банков и судов, перевозящих нефть из РФ.

После того, как ЕК озвучит предложения, их обсудят все страны-члены ЕС. Для одобрения этих мер необходима единогласная поддержка всех членов блока.

Согласно изданию, источники рассчитывают достичь соглашения по новому пакету до конца июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
TotalEnergies: В Азербайджане впервые в мире будет применена автоматическая подводная система очистки трубопроводов
3 июня 2025 г. 16:36
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
3 июня 2025 г. 22:04
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi