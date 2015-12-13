ЕК хочет усовершенствовать погранслужбу ЕС для защиты внешних границ

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз нуждается в усовершенствовании европейского агентства по охране границ Frontex для эффективной защиты внешних границ ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Европейское агентство по охране границ Frontex должно быть усовершенствовано до версии Frontex 2.0, необходимо увеличение числа сотрудников с 350 человек на настоящий момент до 5 тысяч", — заявил Эттингер в интервью газете Bild am Sonntag.

При этом еврокомиссар отметил, что нужно увеличивать количество мест не в императивном порядке, а временно принимать на работу сотрудников полиции и погранслужб стран-членов союза. Frontex, в свою очередь, может выдвигать государствам ЕС связанные с этим предложения.

Первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс поддержал эту позицию. "Внешние границы ЕС – это наши общие границы, а не просто национальные границы стран-членов союза. Поэтому мы обязаны защищать их вместе", — сказал Тиммерманс.

"Если мы потерпим неудачу в защите внешних границ, падет не только Шенгенская зона, падет вся Европа", — добавил он.

По последним данным Международной организации по миграции (МОМ), в нынешнем году в поисках лучшей и мирной жизни в Европу прибыли 985 312 беженцев и мигрантов. Больше всего переселенцев приняла Греция — более 800 тысяч человек. При этом на пути в Европу погибли или пропали без вести почти 3,7 тысячи человек.