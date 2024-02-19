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Эйфелеву башню закроют из-за забастовки

Эйфелеву башню закроют из-за забастовки Работники Эйфелевой башни объявили забастовку, требуя изменения экономической стратегии управлением этим памятником архитектуры.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 20:55
Эйфелеву башню закроют из-за забастовки

Работники Эйфелевой башни объявили забастовку, требуя изменения экономической стратегии управлением этим памятником архитектуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France Presse.

Доступ на башню закрыт в связи с тем, что работники "осуждают нынешнюю стратегию управления башней". По их мнению, нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов".

Профсоюзы требуют обратить внимание на то, что "после пандемии коронавируса доходы от туристов сократились более чем на €120 млн". Они требуют создания специального фонда, который позволит профинансировать ремонтные работы, необходимые для поддержания Эйфелевой башни в надлежащем состоянии.

В прошлый раз Эйфелева башня была закрыта из-за забастовки персонала 27 декабря 2023 года в 100-ю годовщину смерти ее создателя.

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Версия на азербайджанском языке Eyfel qülləsi tətil səbəbindən bağlanacaq
Версия на английском языке Eiffel Tower closes as staff go on strike

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