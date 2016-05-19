​EgyptAir подтвердила обнаружение обломков пропавшего лайнера

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Авиакомпания EgyptAir подтвердила обнаружение обломков пропавшего самолета.

Как передает Report, об этом в четверг, 19 мая, сообщает CNN.

По данным египетского министерства гражданской авиации, греческие власти проинформировали их об обнаружении обломков и спасательных жилетов, которые, скорее всего, принадлежат пропавшему лайнеру. Как заявил посол Египта во Франции, Афины официально сообщили египетскому диппредставительству, что им удалось найти обломки белого и синего цветов.