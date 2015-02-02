В Египте 183 человека приговорены к смертной казни за расправу над полицейскими

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Уголовный суд Каира приговорил 183 человек к смертной казни за расправу над полицейскими. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, всего обвиняемыми по этому делу проходят 188 человек, из них 37 находятся в бегах. Один человек был оправдан, еще один подсудимый получил десять лет тюрьмы. В отношении двоих следствие было прекращено в связи с их смертью.

В 2013 году в разгар противостояния между армией и исламистами после смещения президента Мухаммеда Мурси в пригороде Каира - Кердасе было совершено дерзкое нападение на полицейский участок. Группа вооруженных людей расстреляла из гранатометов и автоматического оружия 13 сотрудников полиции, включая начальника департамента.