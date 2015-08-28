​Египетский суд приговорил к смертной казни 12 боевиков ИГИЛ

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Суд в Египте приговорил к смертной казни 12 боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, они планировали нападения на сотрудников полиции и военных.

Шестеро осужденных находятся за решеткой, в то время как остальные все еще на свободе. Осужденные признались в том, что они являются членами ИГ и планировали нападение на полицию и военных армии Египта.

Приговоры будут подтверждены или смягчены на дополнительном судебном заседании, которое пройдет 12 сентября в провинции Шаркия на севере страны, сообщил представитель суда.