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    ​Египетский суд приговорил к смертной казни 12 боевиков ИГИЛ

    Шестеро осужденных находятся за решеткой

    Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Суд в Египте приговорил к смертной казни 12 боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report, они планировали нападения на сотрудников полиции и военных.

    Шестеро осужденных находятся за решеткой, в то время как остальные все еще на свободе. Осужденные признались в том, что они являются членами ИГ и планировали нападение на полицию и военных армии Египта.

    Приговоры будут подтверждены или смягчены на дополнительном судебном заседании, которое пройдет 12 сентября в провинции Шаркия на севере страны, сообщил представитель суда.

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