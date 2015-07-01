​Египетские военные уничтожили десятки боевиков в Синае

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Египетская авиация нанесла удары по позициям боевиков в Северном Синае.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее сообщалось, что со стороны египетских военных в результате нападений исламистов погибли около 50 человек. Как уточняет телеканал, число жертв возросло примерно до 70.

Среди террористов, в свою очередь, погибли около 90 человек.

На фоне этих событий «Исламское государство Ирака и Леванта» обнародовало ролик, в котором пообещало захватить сектор Газа.