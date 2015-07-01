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    ​Египетские военные уничтожили десятки боевиков в Синае

    Ранее, что со стороны египетских военных в результате нападений террористов погибли около 50 человек

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Египетская авиация нанесла удары по позициям боевиков в Северном Синае.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

    Ранее сообщалось, что со стороны египетских военных в результате нападений исламистов погибли около 50 человек. Как уточняет телеканал, число жертв возросло примерно до 70.

    Среди террористов, в свою очередь, погибли около 90 человек.

    На фоне этих событий «Исламское государство Ирака и Леванта» обнародовало ролик, в котором пообещало захватить сектор Газа.

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