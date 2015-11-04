​Египетские власти объявили о завершении поисковой операции по А321

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Поисковая операция на месте крушения российского А321 подошла к завершению, теперь остается ожидать результатов расшифровки бортовых самописцев.

Как передает Report, об этом сообщает официальный представитель египетского правительства Хусам аль-Кавиш.

Он отметил, что сейчас главные надежды возлагаются именно на расшифровку самописцев. В расследовании катастрофы принимают участие сразу несколько международных экспертов, представляющих Францию, Германию, Ирландию, Россию, поделился чиновник.