​Египетские террористы заминировали Суэцкий канал

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ В Египте арестованы члены организации «Братья-мусульмане», намеревавшиеся, по версии следствия, совершить теракт с целью блокировки Суэцкого канала.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в состав террористической группы входили 13 человек, в том числе сотрудник администрации канала.

Часть подозреваемых удалось арестовать, остальных ищут. Заговорщики успели заложить бомбы в сооружения очистной системы и системы электроснабжения Суэцкого канала, а также закопали несколько взрывных устройств по берегам.