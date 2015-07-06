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    ​Египетские террористы заминировали Суэцкий канал

    В состав террористической группы входил, в том числе сотрудник администрации канала

    Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ В Египте арестованы члены организации «Братья-мусульмане», намеревавшиеся, по версии следствия, совершить теракт с целью блокировки Суэцкого канала.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, в состав террористической группы входили 13 человек, в том числе сотрудник администрации канала.

    Часть подозреваемых удалось арестовать, остальных ищут. Заговорщики успели заложить бомбы в сооружения очистной системы и системы электроснабжения Суэцкого канала, а также закопали несколько взрывных устройств по берегам.

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