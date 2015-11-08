Египетские эксперты на 90 процентов подтвердили версию о бомбе на борту A321

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Египетская комиссия по расследованию причин гибели российского пассажирского лайнера A321 с 90-процентной вероятностью подтвердила, что звук, который слышен на записи с черных ящиков, говорит о том, что на борту самолета взорвалась бомба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена комиссии, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

«Показания черных ящиков и их анализ указывают, что это была бомба. Мы уверены в этом на 90 процентов», — заявил он, отметив, что не готов обсуждать оставшиеся 10 процентов.

7 ноября с бортовых самописцев разбившегося самолета была успешно извлечена вся информация. По словам главы египетской комиссии Аймана аль-Мукаддама (Ayman al-Muqaddam), из записи следуют, что до падения воздушное судно летело на автопилоте. Первичная расшифровка параметрического черного ящика указывает на то, что с момента взлета до падения самолет находился в воздухе 23 минуты, до момента катастрофы он набирал высоту и летел со скоростью 521 километр в час. На последующих секундах записи был слышен шум, отметил аль-Мукаддам.