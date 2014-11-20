​Египетская прокуратура потребовала казни для экс-президента Мурси

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Прокуроры потребовали смертной казни для находящегося под арестом экс-президента Египта Мухаммеда Мурси и других лидеров «Братьев-мусульман».

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, обвинитель Эмад эль-Шарави заявил на заседании суда, что Мурси и его сподвижники раскрыли секретные документы зарубежным разведывательным службам, в том числе иранским, во время однолетнего правления президента.

Мурси, лидер «Братьев-мусульман» Мухаммед Бади и еще 34 человека обвиняются в попытках дестабилизировать Египет.

Мурси не признал свою вину в суде. Он планирует выступать в свою защиту на следующем заседании суда 26 ноября.