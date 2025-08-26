О нас

Египет укрепляет свои границы с сектором Газа опасаясь массовой миграции

Египет укрепляет свои границы с сектором Газа опасаясь массовой миграции Египет укрепляет свои границы с сектором Газа опасаясь массовой миграции
Другие страны
26 августа 2025 г. 14:21
Египет укрепляет свои границы с сектором Газа опасаясь массовой миграции

Египет укрепляет границу с сектором Газа на фоне заявлений Израиля о планах по взятию контроля над городом.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Согласно информации, Каир опасается что массовая эвакуация палестинцев с севера сектора Газа на юг приведет к хаосу на границе. Египетские власти также обеспокоены тем, что наземная операция ЦАХАЛ может привести к тому, что палестинцы начнут массово бежать через границу в Египет.

Некоторые источники сообщают, что Каир рассматривает возможное переселение жителей Газы в Египет как потенциальную угрозу национальной безопасности, которая может привести к гуманитарному кризису.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Egypt strengthens its border with Gaza over fears of mass migration

Другие новости из категории

Президент Финляндии: Надеюсь, терпение Трампа к России иссякнет
Президент Финляндии: Надеюсь, терпение Трампа к России иссякнет
26 августа 2025 г. 14:18
Германия и Канада намерены укрепить сотрудничество в сфере добычи ключевых полезных ископаемых
Германия и Канада намерены укрепить сотрудничество в сфере добычи ключевых полезных ископаемых
26 августа 2025 г. 14:10
Пакистан эвакуировал не менее 150 тыс. человек из-за угрозы затопления со стороны Индии
Пакистан эвакуировал не менее 150 тыс. человек из-за угрозы затопления со стороны Индии
26 августа 2025 г. 14:04
Том Баррак: Ливан представит 31 августа план разоружения Хезболлы
Том Баррак: Ливан представит 31 августа план разоружения "Хезболлы"
26 августа 2025 г. 13:34
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона
Во Франции левая партия внесет в парламент предложение об отставке Макрона
26 августа 2025 г. 13:20
Korean Air заключила контракт о закупке 103 самолетов Boeing 
Korean Air заключила контракт о закупке 103 самолетов Boeing 
26 августа 2025 г. 12:41
Глава Сербиягаз: Надеемся получить отсрочку от санкций США для компании NIS
Глава "Сербиягаз": Надеемся получить отсрочку от санкций США для компании NIS
26 августа 2025 г. 12:41
Иран пригрозил ответными мерами после высылки посла из Австралии
Иран пригрозил ответными мерами после высылки посла из Австралии
26 августа 2025 г. 12:39
ЕС может запретить свободное передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне
ЕС может запретить свободное передвижение дипломатов РФ по Шенгенской зоне
26 августа 2025 г. 12:19
Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины
Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины
26 августа 2025 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi