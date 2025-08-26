Египет укрепляет свои границы с сектором Газа опасаясь массовой миграции

Египет укрепляет границу с сектором Газа на фоне заявлений Израиля о планах по взятию контроля над городом.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Согласно информации, Каир опасается что массовая эвакуация палестинцев с севера сектора Газа на юг приведет к хаосу на границе. Египетские власти также обеспокоены тем, что наземная операция ЦАХАЛ может привести к тому, что палестинцы начнут массово бежать через границу в Египет.

Некоторые источники сообщают, что Каир рассматривает возможное переселение жителей Газы в Египет как потенциальную угрозу национальной безопасности, которая может привести к гуманитарному кризису.