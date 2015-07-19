Египет: пятеро военнослужащих убиты на Синайском полуострове

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в результате обстрела двух армейских блокпостов на Синайском полуострове, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Как сообщили представители сил безопасности Египта, в нападении у города Шейх Зувейд подозреваются боевики группировки "Исламское государство".
Как отмечает корреспондент Би-би-си, нападения на военных и полицейских на Синае участились в последние месяцы.
В начале июля в результате нескольких нападений на различные блокпосты на севере Синайского полуострова были убиты 70 человек.
Наибольшую активность здесь проявляют боевики, связанные с группировкой "Исламское государство".
News DepartmentАвтор новости
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