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    Египет: пятеро военнослужащих убиты на Синайском полуострове

    В нападении подозреваются боевики группировки Исламское государство

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Пять человек погибли в результате обстрела двух армейских блокпостов на Синайском полуострове, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Как сообщили представители сил безопасности Египта, в нападении у города Шейх Зувейд подозреваются боевики группировки "Исламское государство".

    Как отмечает корреспондент Би-би-си, нападения на военных и полицейских на Синае участились в последние месяцы.

    В начале июля в результате нескольких нападений на различные блокпосты на севере Синайского полуострова были убиты 70 человек.

    Наибольшую активность здесь проявляют боевики, связанные с группировкой "Исламское государство".

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