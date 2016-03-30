Египет потребовал экстрадиции угонщика самолета EgyptAir

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Прокуратура Египта попросила Кипр экстрадировать Саифа эль-Дин Мустафу, который 29 марта захватил самолет авиакомпании EgyptAir, сообщает Report со ссылкой на Корреспондент.

Египтянин был арестован в аэропорту Ларнаки, в котором, по его требованию, самолет совершил посадку.

Во вторник утром был захвачен самолет A320, летевший из Александрии в Каир. СМИ сообщили о том, что угонщик угрожает взорвать пояс смертника и требует от экипажа лететь на север. Самолет в итоге оказался в воздушном пространстве Кипра.

На борту находились 56 пассажиров и семь членов экипажа. Большинство из них угонщик отпустил сразу после посадки, а через несколько часов он был задержан местным спецназом.

Президент Кипра Никос Анастасиадис сообщил, что угон не был связан с терроризмом.

Пояс смертника, которым угрожал нападавший, оказался фальшивым.