    Египет поддержал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа

    Другие страны
    28 сентября, 2025
    01:06
    Египет поддержал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа

    Египет поддерживает предложенное президентом США Дональдом Трампом видение урегулирования конфликта в палестинском секторе Газа.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Выражаем признательность и благодарность президенту Дональду Трампу, который заявил о готовности работать с лидерами региона, чтобы положить конец несправедливой войне против Газы", - сказал министр.

    По его словам, Египет привержен "реализации видения президента Трампа", направленного на восстановление стабильности, прекращение войны и "открытие политического горизонта" для создания палестинского государства.

    Отметим, что 23 сентября Трамп обсудил с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии перспективы урегулирования конфликта в секторе Газа. По данным британской газеты Financial Times, президент США изложил новый план урегулирования. Он предусматривает размещение международного контингента, состоящего из военнослужащих арабских и исламских стран, в анклаве после завершения конфликта. План включает пункт об одновременном освобождении всех заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

    Лента новостей