İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Misir Trampın Qəzzada atəşkəs planını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 02:36
    Misir Trampın Qəzzada atəşkəs planını dəstəkləyib

    Misir ABŞ Prezidenti Donald Trampın Fələstinin Qəzza zolağında münaqişənin həlli ilə bağlı baxışını dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdel Ati BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışında deyib.

    "Biz Qəzzaya qarşı ədalətsiz müharibəyə son qoymaq üçün region liderləri ilə işləməyə hazır olduğunu bəyan edən Prezident Donald Trampa minnətdarlığımızı bildiririk", - nazir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident Trampın Misir sabitliyin bərpasına, müharibənin dayandırılmasına və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün siyasi üfüqün açılmasına yönəlmiş baxışını həyata keçirməyə sadiqdir.

    Xatırladaq sentyabrın 23-də Tramp Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Misir, İordaniya, Qətər, Türkiyə və İndoneziya nümayəndələri ilə Qəzza münaqişəsinin həlli perspektivlərini müzakirə edib. Britaniyanın "Financial Times" qəzetinin yazdığına görə, ABŞ Prezidenti nizamlanma üçün yeni planı açıqlayıb. Bu, münaqişə bitdikdən sonra anklavda ərəb və İslam ölkələrindən hərbi personalın beynəlxalq kontingentinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Plana Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı tərəfindən saxlanılan bütün girovların eyni vaxtda azad edilməsini tələb edən bənd daxildir.

    Misir Donald Tramp Qəzza
    Египет поддержал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа

    Son xəbərlər

    03:13
    Foto

    Ermənistanda icma başçısını və polisi öldürən şəxs saxlanılıb

    Region
    02:36

    Misir Trampın Qəzzada atəşkəs planını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    02:09

    Polşanın əsas hava limanı bütün istiqamətlər üzrə uçuşları dayandırıb

    Digər ölkələr
    01:57

    ABŞ-də daşqınlar nəticəsində üç nəfər ölüb, itkin düşənlər var

    Digər
    01:26

    Almaniyada hərbi radiorabitə sisteminin sınaqları uğursuz olub

    Digər ölkələr
    00:45

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla əlaqələrimizi "bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə davam etdirəcəyik

    Xarici siyasət
    00:04

    Ərdoğan Trampla Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoyulmasını müzakirə edib

    Region
    23:32

    Hakan Fidan: Türkiyə və ABŞ ikitərəfli problemləri həll etmək istəyir

    Region
    23:27

    Hindistanda mitinqdə izdihamda ölənlərin sayı 36-ya çatıb, 58 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti