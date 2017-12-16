Египет открыл единственный КПП на границе с сектором Газа

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Единственный на границе Египта с сектором Газа КПП "Рафах" возобновил в субботу работу в обоих направлениях.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, погранпереход открылся в 09:00 по местному времени и будет функционировать до вечера.

По решению властей Египта, до вторника включительно пересечь его смогут жители анклава, обучающиеся и работающие за его пределами, а также нуждающиеся в лечении за границей. На египетской стороне армия и полиция разместила дополнительные силы для обеспечения безопасности. В частности, усиленные подразделения силовиков выставлены вблизи терминала, а также на ведущей в другие провинции Египта международной трассе.

С октября 2014 года, когда в результате совершенного экстремистами масштабного нападения на севере Синая погибли около 30 египетских военнослужащих, Каир крайне редко возобновлял работу "Рафаха". После теракта в этой части полуострова был введен режим ЧП и комендантский час, который действует до сих пор, а вооруженные силы совместно с МВД развернули масштабную контртеррористическую операцию. В минувшем году власти АРЕ гораздо чаще стали открывать переход и постепенно расширять список разрешенных к ввозу в сектор товаров.