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Египет официально стал членом созданного странами БРИКС Нового банка развития

Египет официально стал членом созданного странами БРИКС Нового банка развития Египет официально стал новым членом созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Нового банка развития (НБР) после завершения необходимых процедур.
Другие страны
22 марта 2023 г. 15:10
Египет официально стал членом созданного странами БРИКС Нового банка развития

Египет официально стал новым членом созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Нового банка развития (НБР) после завершения необходимых процедур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует обновление, касающееся членского состава банка, которое было размещено в среду на официальном сайте финансового учреждения.

На этой странице сайта указано, что официально Египет получил соответствующий статус с 20 февраля текущего года, однако уведомление об этом появилось только 22 марта.

Совет управляющих НБР уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в конце 2020 года. После успешных переговоров НБР в декабре 2021 года было одобрено принятие Египта, а в сентябре того же года такое же решение было принято в отношении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Уругвая и Бангладеш. Все, кроме Уругвая, официально стали членами банка после завершения необходимых процедур.

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