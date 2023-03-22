Египет официально стал членом созданного странами БРИКС Нового банка развития

Египет официально стал новым членом созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Нового банка развития (НБР) после завершения необходимых процедур.

Египет официально стал новым членом созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Нового банка развития (НБР) после завершения необходимых процедур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует обновление, касающееся членского состава банка, которое было размещено в среду на официальном сайте финансового учреждения.

На этой странице сайта указано, что официально Египет получил соответствующий статус с 20 февраля текущего года, однако уведомление об этом появилось только 22 марта.

Совет управляющих НБР уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в конце 2020 года. После успешных переговоров НБР в декабре 2021 года было одобрено принятие Египта, а в сентябре того же года такое же решение было принято в отношении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Уругвая и Бангладеш. Все, кроме Уругвая, официально стали членами банка после завершения необходимых процедур.