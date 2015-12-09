Египет не позволит иностранцам контролировать безопасность в аэропортах

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Власти Египта не намерены допускать иностранных специалистов к контролю безопасности в своих аэропортах, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"За безопасность в египетских аэропортах отвечают египетские власти. У нас есть специальные структуры, регулирующие правила в области гражданской авиации, свои эксперты по безопасности. Они обсуждают с вашими экспертами подходящий вариант, который устроил бы обе стороны. В конце концов мы придем к решению, которое устроит и вас, и нас", - заявил посол Египта в России Мухаммед эль-Бадри.

Дипломат подчеркнул, что власти Египта готовы создать совместную с экспертами из других стран комиссию, которая будет призвана улучшить ситуацию в аэропортах страны.