Египет купит у Германии 4 дизель-электрические подводные лодки

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Каир приобретает у Берлина четыре подводные лодки проекта Type 209, первая субмарина в состав ВМФ Египта войдет в конце 2016 года, об этом во вторник журналистам рассказал главнокомандующий египетским флотом Усама Мунир Рабиа, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Приемка первой субмарины проекта Type 209 из четырех заказанных в Германии пройдет в конце 2016 года", — сказал Рабиа на пресс-конференции, проведенной по случаю дня ВМФ Египта.

Адмирал сообщил, что в данный момент египетские моряки проходят специальное обучение в Германии по дальнейшей эксплуатации этих субмарин.

Также главком ВМФ рассказал и о заключении договора с Францией о постройке для Каира еще четырех фрегатов. Три из них возведут на территории Египта.

Также в ходе пресс-конференции журналисты спросили Рабиа и о вертолетоносцах "Мистраль", контракт на покупку которых был подписан в этом месяце между Каиром и Парижем.

"Стратегические цели, которые выполняет "Мистраль" — это десантирование с моря на берег, переброска вооруженных сил в другие государства, работа в качестве объединенного штаба управления операциями, а также операции по предоставлению помощи пострадавшим странам", — сказал Усама Мунир Рабиа.

Париж и Каир 10 октября подписали контракт на покупку Египтом двух ранее предназначавшихся для России вертолетоносцев типа "Мистраль".

Также в этом году Каир и Париж подписали контракт о поставке многоцелевого головного фрегата FREMM, который уже поступил на вооружение Египта.