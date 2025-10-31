Египет, Иран и МАГАТЭ обсудили пути снижения напряженности вокруг ядерной программы Тегерана

Переговоры Египта, Ирана и МАГАТЭ сосредоточены на восстановлении сотрудничества и снижении напряженности вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, министр иностранных дел Египта Бадр Абдель-Ати провел отдельные телефонные переговоры с иранским коллегой Аббасом Арагчи и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси для продвижения мирного решения ядерной программы Ирана.

В ходе беседы стороны обсудили развитие ситуации вокруг иранского ядерного досье, а также пути поддержания региональной безопасности и стабильности.

Абдель-Ати подчеркнул важность продолжения диалога между соответствующими сторонами, возобновления и укрепления сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ в соответствии с соглашением, подписанным в Каире 9 сентября, и активизации общения между всеми сторонами в предстоящий период.

Министр также отметил, что переговоры велись в соответствии с указаниями президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, направленными на снижение эскалации и содействие миру на Ближнем Востоке.