Египет и РФ подписали соглашение о строительстве первой египетской АЭС

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ РФ и Египет в четверг в Каире подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве о сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Соглашение подписали генеральный директор "Росатома" Сергей Кириенко и министр электричества и энергетики Египта Мохамед Шакер. Подписание состоялось в присутствии президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Также состоялось подписание межправсоглашения между РФ и Египтом о совместной работе надзорных ведомств двух стран в области атомной энергетики.

C.Кириенко отметил, что в этих документах прописаны вопросы обеспечения будущей АЭС ядерным топливом, обязательства по ее эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонтам ее энергоблоков. Также документы регулируют вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом, подготовки персонала АЭС, помощи Египту по совершенствованию нормативной базы атомной энергетики этой страны.

Глава "Росатома" отметил, что уже сейчас на площадке Дабаа, где будет построена станция, находятся первые российские специалисты. "В начале декабря на площадку поступит оборудование и начнутся изыскательские работы", - сказал Кириенко. Он добавил, что "стороны исходят из того, что проект (строительства АЭС - Report) будет реализован за 12 лет".