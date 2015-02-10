Египет и ЕАЭС договорились о создании зоны свободной торговли

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил сегодня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы достигли договоренности по созданию зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом", - сказал он.

Отметим, что президент России Владимир Путин находится с официальным визитом в Египте.