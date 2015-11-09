​Египет ежедневно от приостановки полетов теряет 4 млн. долларов США

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ После того, как Россия и Великобритания приостановили полеты в Египет, владельцы отелей в Шарм-эль-Шейхе прогнозируют падение числа посетителей на 70%, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Приостановка полетов может стоить Египту почти 4 млн. долларов в день, в виде недополученных доходов, пишет The Times со ссылкой на египетское издание Al-Masry Al Youm.

"Только за последнюю неделю, после крушения A321, мы потеряли около 15% наших гостей, но больше всего нас волнует пик сезона, который приходится на период с 20 декабря по 7 января", - рассказал Мамдух Бушра, менеджер отеля Lavish Savoy в Шарм-эль-Шейхе.

Он заявил, что российские и британские туристы составляли почти три четверти посетителей его отеля.

Как отмечает The Times, в минувшие выходные всего около 2 тыс. британцев вернулись из Шарм-эль-Шейха в Великобританию.

Великобритания, Россия, Ирландия, Германия и Нидерланды приостановили все рейсы в Египет из соображений безопасности после крушения российского лайнера A321 на Синайском полуострове.

Ранее член правления ассоциации туристических палат Египта Хусама аш-Шаира заявил, что прямые убытки туристического сектора Египта от приостановки странами полетов в эту страну и, как следствие, отмены бронирования отелей в зимние месяцы составят около 500 млн. долларов.

"Прямые убытки из-за приостановки рядом стран полетов и отмены бронирования гостиниц на зимние месяцы составляют около 500 млн. долларов США. По нашим подсчетам, если этот вопрос не разрешится в течение 4–5 дней, Египет в течение года потеряет до 2 млрд. долларов США", - заявлял аш-Шаира 7 ноября.