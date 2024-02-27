Египет доставил в Газу не менее 50 тонн гумпомощи по воздуху

ВВС Египта доставили в сектор Газа по воздуху по меньшей мере 50 тонн различной гуманитарной помощи.

ВВС Египта доставили в сектор Газа по воздуху по меньшей мере 50 тонн различной гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников.

По информации, египетские самолеты успешно сбросили 10 тонн продуктов питания на северные районы Газы. Еще не менее 45 тонн гуманитарной помощи было спущено, помимо северных, в центральные районы анклава при активном участии Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. Среди грузов, доставленных в сектор Газа по воздушному мосту, - продукты питания и срочная гуманитарная помощь.