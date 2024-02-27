О нас

Египет доставил в Газу не менее 50 тонн гумпомощи по воздуху

Египет доставил в Газу не менее 50 тонн гумпомощи по воздуху ВВС Египта доставили в сектор Газа по воздуху по меньшей мере 50 тонн различной гуманитарной помощи.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 18:20
Египет доставил в Газу не менее 50 тонн гумпомощи по воздуху

ВВС Египта доставили в сектор Газа по воздуху по меньшей мере 50 тонн различной гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников.

По информации, египетские самолеты успешно сбросили 10 тонн продуктов питания на северные районы Газы. Еще не менее 45 тонн гуманитарной помощи было спущено, помимо северных, в центральные районы анклава при активном участии Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. Среди грузов, доставленных в сектор Газа по воздушному мосту, - продукты питания и срочная гуманитарная помощь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Misir Qəzzaya azı 50 ton humanitar yardım tədarük edib

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
Зеленский: Потери ВСУ в пять раз меньше российских
23 февраля 2024 г. 04:56
Лига Европы: Карабах выигрывает Брагу и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
ФотоЛига Европы: "Карабах" выигрывает "Брагу" и впервые в своей истории выходит в 1/8 финала
23 февраля 2024 г. 00:24
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
У побережья Курильских островов произошло землетрясение
23 февраля 2024 г. 04:11
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Кямиль Зейналлы вернулся в Баку
ФотоКямиль Зейналлы вернулся в Баку
22 февраля 2024 г. 05:44
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
Пашинян: Армения замораживает участие в ОДКБ
23 февраля 2024 г. 01:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi