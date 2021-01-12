Эффективность вакцины Sinovac в Бразилии составила 50%

Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%.

Общая эффективность вакцины от коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac, на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный биотехнологический центр "Институт Бутантан".

На прошлой неделе в центре, который координировал испытания, сообщили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют "клинической эффективностью".

Представитель центра Рикарду Паласиус на пресс-конференции отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.

Для одобрения вакцины в бразильском регуляторе Anvisa достаточно, чтобы ее эффективность превышала 50%.