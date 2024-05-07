СМИ: Сербия и Китай подпишут более 30 соглашений во время визита Си Цзиньпина в Белград

Власти Сербии и Китайской Народной Республики подпишут более 30 соглашений во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Белград.

Власти Сербии и Китайской Народной Республики подпишут более 30 соглашений во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Белград.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Tanjug.

Отмечается, что безопасность делегации главы Китая, насчитывающей 400 человек, будут обеспечивать 3,4 тыс. полицейских. В воздухе борт Си Цзиньпина встретят сербские истребители МиГ-29, которые будут сопровождать его от границы, а на аэродроме Белграда будет выстроена гвардия сербской армии. Перед "Палатой Сербия" будет организован торжественный прием китайской делегации и планируется подписание более 30 соглашений.

В Сербии Си Цзиньпин будет находиться с государственным визитом 7-8 мая. МИД КНР заявил, что этот визит в Сербию будет первым за восемь лет, он станет "важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений". Ожидается, что Си Цзиньпин и президент Сербии Александар Вучич обсудят международную и региональную обстановку, повышение уровня китайско-сербских отношений, а также наметят курс для развития двусторонних связей.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в преддверии визита китайского лидера отметил, что Китай является надежным союзником и стратегическим партнером Сербии, а отношения двух стран продолжат развиваться вопреки недовольству Запада. Он указал, что "высшей точкой сотрудничества в этом году станет ратификация и вступление в силу соглашения о свободной торговле", которое откроет двери крупного китайского рынка для сербских предпринимателей.

Вучевич выразил уверенность в том, что визит Си Цзиньпина в Белград "ознаменует новый этап в развитии стальной дружбы между Сербией и Китаем". Железная, или стальная, дружба КНР и Сербии - это официальная формулировка, которую используют Пекин и Белград для описания двусторонних отношений.