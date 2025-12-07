ECOWAS не исключило использования силы в Бенине для защиты гражданского строя

Региональные силы Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) будут использованы в случае необходимости для сохранения конституционного порядка в Бенине, где в воскресенье группой военных была предпринята попытка захвата власти.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Комиссии ECOWAS, опубликованном на портале сообщества.

"ECOWAS решительно осуждает выходящую за рамки конституции попытку военных захватить власть в Бенине, - подчеркнула крупнейшая организация Западной Африки. - ECOWAS будет поддерживать правительство и народ Бенина любыми необходимыми средствами, включая развертывание региональных сил быстрого реагирования для защиты конституции и территориальной целостности Бенина".

Ранним утром в воскресенье группа военных объявила по национальному телевидению, что захватила в Бенине власть и отстранила от должности президента страны Патриса Талона. Однако сохранившие верность республике подразделения национальной гвардии подавили попытку путча, часть мятежников арестована. Правительство заявило, что полностью контролирует ситуацию в стране.