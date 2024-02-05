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ECOWAS ежегодно будет терять почти 70 млн евро из-за выхода трех стран

ECOWAS ежегодно будет терять почти 70 млн евро из-за выхода трех стран Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) будет терять свыше порядка 45 млрд западноафриканских франков КФА (более 68,6 млн евро) каждый год из-за выхода из состава объединения Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 11:04
ECOWAS ежегодно будет терять почти 70 млн евро из-за выхода трех стран

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) будет терять свыше порядка 45 млрд западноафриканских франков КФА (более 68,6 млн евро) каждый год из-за выхода из состава объединения Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку дал министр экономики и финансов Буркина-Фасо Абубакар Наканабо.

"ECOWAS также пострадает, потому что переход от 15 к 12 странам [в составе объединения] неизбежно приведет к потере доходов", - сказал министр в интервью информагентству AIB.

По его словам, последствия выхода Буркина-Фасо из объединения для экономики страны "не будут значительными". Министр подчеркнул, что три государства Западной Африки, выйдя из ECOWAS, прекратили участвовать в многостороннем формате сотрудничества, что не скажется на двусторонних отношениях стран региона. "Отношения между странами в большой степени строятся на интересах. Если у стран есть интерес работать по экономическим вопросам, я думаю, это получится", - добавил Наканабо.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении как можно быстрее выйти из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны подали в ECOWAS официальные уведомления о выходе из организации.

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Версия на азербайджанском языке ECOWAS üç ölkənin çıxması səbəbindən hər il təxminən 70 milyon avro itirəcək

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