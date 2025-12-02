ЕЦБ отказался гарантировать выплату Украине в размере 142 млрд евро
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 09:54
Европейский центральный банк отказался гарантировать выплату Украине в размере 140 млрд евро (162,53 млрд долларов), которую предполагалось обеспечить замороженными российскими активами.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила газета Financial Times.
По данным издания, ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии выходит за пределы его мандата. Это осложняет усилия Брюсселя по привлечению займа под залог активов российского Центробанка в размере 200 млрд евро, замороженных в Euroclear - бельгийском депозитарии ценных бумаг.
Последние новости
10:48
Валютные резервы ЦБА в ноябре увеличились почти на 1%Финансы
10:43
В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климатаЭкология
10:42
Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29COP29
10:38
Минюст Азербайджана проводит опрос общественного мнения о борьбе с коррупциейПроисшествия
10:35
Fitch Solutions обновила прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2025-2026гг.Финансы
10:32
В Гяндже изъято оружие и боеприпасы, спрятанные осужденнымПроисшествия
10:31
Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖВ регионе
10:25
Глава ЦБА обсудит в Южной Корее финансовое регулированиеФинансы
10:24