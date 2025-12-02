ЕЦБ отказался гарантировать выплату Украине в размере 142 млрд евро

Европейский центральный банк отказался гарантировать выплату Украине в размере 140 млрд евро (162,53 млрд долларов), которую предполагалось обеспечить замороженными российскими активами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Еврокомиссии выходит за пределы его мандата. Это осложняет усилия Брюсселя по привлечению займа под залог активов российского Центробанка в размере 200 млрд евро, замороженных в Euroclear - бельгийском депозитарии ценных бумаг.