EC заявил о частичном восстановлении санкций в отношении Ирана
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 13:13
Совет Евросоюза вслед за странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) решил частично восстановить санкции против Ирана, действие которых было приостановлено в 2015 году.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Санкции предполагают запрет на экспорт оружия в Иран и передачу любых предметов, материалов, товаров и технологий, которые могут способствовать связанной с обогащением урана деятельностью.
Запрещено также продавать иранской стороне оборудование для энергетического сектора, поставлять золото и другие драгоценные металлы.
Кроме того, ЕС вновь замораживает активы Центробанка Ирана и иранских крупных коммерческих кредитных организаций.
