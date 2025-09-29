EC заявил о частичном восстановлении санкций в отношении Ирана

Совет Евросоюза вслед за странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) решил частично восстановить санкции против Ирана, действие которых было приостановлено в 2015 году.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции предполагают запрет на экспорт оружия в Иран и передачу любых предметов, материалов, товаров и технологий, которые могут способствовать связанной с обогащением урана деятельностью.

Запрещено также продавать иранской стороне оборудование для энергетического сектора, поставлять золото и другие драгоценные металлы.

Кроме того, ЕС вновь замораживает активы Центробанка Ирана и иранских крупных коммерческих кредитных организаций.