Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    EC заявил о частичном восстановлении санкций в отношении Ирана

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 13:13
    EC заявил о частичном восстановлении санкций в отношении Ирана

    Совет Евросоюза вслед за странами "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) решил частично восстановить санкции против Ирана, действие которых было приостановлено в 2015 году.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

    Санкции предполагают запрет на экспорт оружия в Иран и передачу любых предметов, материалов, товаров и технологий, которые могут способствовать связанной с обогащением урана деятельностью.

    Запрещено также продавать иранской стороне оборудование для энергетического сектора, поставлять золото и другие драгоценные металлы.

    Кроме того, ЕС вновь замораживает активы Центробанка Ирана и иранских крупных коммерческих кредитных организаций.

    Евросоюз санкции Иран Центробанк эмбарго экспорт оружия
    Aİ İrana qarşı sanksiyaları qismən bərpa edib

    Последние новости

    14:41

    BakuBus обеспечил работой 675 человек в Гяндже

    Инфраструктура
    14:33

    Скончался заслуженный артист Джабир Иманов

    Искусство
    14:33
    Фото

    Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    14:25

    Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    14:22

    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

    Спорт
    14:15

    Али Асадов прибыл в Минск

    Внешняя политика
    14:15
    Фото

    Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

    Внешняя политика
    14:14

    Джумаев: Азербайджан чутко подходит к восстановлению памятников в Карабахе

    Kультурная политика
    14:08

    White Hill Capital будет финансировать стартапы двух категорий в Азербайджане

    ИКТ
    Лента новостей