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    ЕАЭС и Иран заявили о начале работы группы по исследованию перспектив создания ЗСТ

    Об этом говорится в совместном российско-иранском заявлении

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ ЕАЭС и Иран объявили о начале работы группы по исследованию создания зоны свободной торговли (ЗСТ). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном российско-иранском заявлении.

    "Страны ЕАЭС совместно с Ираном запускают совместное исследование перспектив заключения соглашения о свободной торговле", - объявили министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр промышленности, шахт и торговли Ирана Моххамад Реза Нематзаде по итогам переговоров в Тегеране.

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