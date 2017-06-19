Джулиан Ассанж находится взаперти в посольстве Эквадора в Лондоне уже пять лет

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Cегодня исполняется пять лет со дня, как основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище в стенах посольства Эквадора в Лондоне, избегая экстрадиции и ареста, сообщает Report.

Летом 2010 года в Швеции начались следственные действия в отношении Ассанжа по заявлению двух женщин о сексуальных домогательствах во время его пребывания в Стокгольме. Позже шведские правоохранительные органы выдали ордер на арест активиста.

Основатель Wikileaks в 2012 году обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks. Посольство Эквадора в Лондоне 19 июня представило ему убежище на неопределенный срок в своем здании, расположенном в фешенебельном районе британской столицы Найтсбридж.

Прокуратура Швеции 19 мая текущего года прекратила следствие по делу Ассанжа. Однако полиция Лондона заявила, что если он покинет здание посольства, то его арестуют.