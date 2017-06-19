Джулиан Ассанж находится взаперти в посольстве Эквадора в Лондоне уже пять лет

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Cегодня исполняется пять лет со дня, как основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище в стенах посольства Эквадора в Лондоне, избегая экстрадиции и ареста, сообщает Report.
Летом 2010 года в Швеции начались следственные действия в отношении Ассанжа по заявлению двух женщин о сексуальных домогательствах во время его пребывания в Стокгольме. Позже шведские правоохранительные органы выдали ордер на арест активиста.
Основатель Wikileaks в 2012 году обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks. Посольство Эквадора в Лондоне 19 июня представило ему убежище на неопределенный срок в своем здании, расположенном в фешенебельном районе британской столицы Найтсбридж.
Прокуратура Швеции 19 мая текущего года прекратила следствие по делу Ассанжа. Однако полиция Лондона заявила, что если он покинет здание посольства, то его арестуют.
News DepartmentАвтор новости
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