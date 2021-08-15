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Джозеф Байден пригрозил "Талибану"

Джозеф Байден пригрозил "Талибану" Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан" получит военный ответ, если подвергнет опасности американский персонал в Афганистане.
Другие страны
15 августа 2021 г. 00:48
Джозеф Байден пригрозил Талибану

Президент США Джо Байден заявил, что движение "Талибан" получит военный ответ, если подвергнет опасности американский персонал в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал Джозеф Байден.

"Любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые поставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и решительным военным ответом США", - говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Президент США отметил, что об этом было сообщено представителям талибов на переговорах в Дохе.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden “Taliban”a xəbərdarlıq edib

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