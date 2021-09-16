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Джозеф Байден на следующей неделе встретиться с Борисом Джонсоном

Джозеф Байден на следующей неделе встретиться с Борисом Джонсоном Президент США Джозеф Байден планирует на следующей неделе встретиться в Белом доме с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Другие страны
16 сентября 2021 г. 05:49
Джозеф Байден на следующей неделе встретиться с Борисом Джонсоном

Президент США Джозеф Байден планирует на следующей неделе встретиться в Белом доме с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на источники портал Axios.

По его данным, встреча намечена на начало недели, но точная дата пока не приводится. По мнению Axios, намерение Байдена принять Джонсона в Белом доме "представляет собой еще одно свидетельство того, что два лидера планируют совместно работать над вопросами, связанными с COVID-19, Китаем и изменением климата".

Британская газета The Times в понедельник со ссылкой на источники сообщала, что Джонсон проведет переговоры с американским президентом в ходе своей четырехдневной поездки в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открылась в Нью-Йорке 14 сентября. Общие дискуссии в рамках Генассамблеи пройдут с 21 по 27 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden gələn həftə Boris Consonla görüşməyi planlaşdırır

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