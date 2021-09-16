Джозеф Байден на следующей неделе встретиться с Борисом Джонсоном

Президент США Джозеф Байден планирует на следующей неделе встретиться в Белом доме с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент США Джозеф Байден планирует на следующей неделе встретиться в Белом доме с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на источники портал Axios .

По его данным, встреча намечена на начало недели, но точная дата пока не приводится. По мнению Axios, намерение Байдена принять Джонсона в Белом доме "представляет собой еще одно свидетельство того, что два лидера планируют совместно работать над вопросами, связанными с COVID-19, Китаем и изменением климата".