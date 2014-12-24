​Джордж Буш-старший госпитализирован из-за проблем с дыханием

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент США Джордж Буш-старший попал в больницу в Хьюстоне.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы государства.

Причиной госпитализации стали начавшиеся трудности с дыханием.

Серьезных оснований для беспокойства у врачей нет, но некоторое время 90-летний экс-президент проведет под их наблюдением. Буш был госпитализирован в ту же больницу, где он провел два месяца в 2013 году, когда тяжело заболел бронхитом.

Свое 90-летие Буш отпраздновал в июне 2014 года, совершив прыжок с парашютом.