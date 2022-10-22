О нас

Джонсон заявил о намерении участвовать в гонке за место премьера Британии

Джонсон заявил о намерении участвовать в гонке за место премьера Британии Союзник Бориса Джонсона Джеймс Дадридж заявил, что бывший премьер-министр намерен участвовать в гонке за место главы правительства.
Другие страны
22 октября 2022 г. 00:18
Джонсон заявил о намерении участвовать в гонке за место премьера Британии

Союзник Бориса Джонсона Джеймс Дадридж заявил, что бывший премьер-министр намерен участвовать в гонке за место главы правительства.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, по словам Дадриджа, Джонсон в контексте возможного участия в выборах на пост премьера сказал ему, что "готов к этому" и "собирается это сделать".

Депутат добавил, что Джонсон в настоящее время возвращается в Великобританию из отпуска на Карибах.

Из данных социологического опроса YouGov следует, что около 52% опрошенных жителей Великобритании не хотят, чтобы Борис Джонсон вновь стал премьер-министром страны после подавшей в отставку Лиз Трасс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Sky News": Conson Britaniyanın Baş nazir postu üçün yarışmaq niyyətindədir

Самое читаемое

Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
Азербайджан увеличил производство метанола до 62%
17 октября 2022 г. 12:30
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
Мевлют Чавушоглу: Азербайджан справедливо требует одинаковый статус для Лачынского и Зангезурского коридоров
17 октября 2022 г. 15:18
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
Ариф Рагимов освобожден от должности главы Операционной компании Baku City Circuit
18 октября 2022 г. 11:45
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
Германия продлит работу всех трех АЭС до середины апреля 2023 года
18 октября 2022 г. 13:53
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
В Азербайджане на проекты возобновляемой энергии будут выделяться льготные кредиты и гранты
20 октября 2022 г. 11:49
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
«Aimchess Rapid»: Мамедъяров проиграл в первый день финала
20 октября 2022 г. 23:08
Подготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
ФотоПодготовлены медали предстоящего в Баку Кубка мира по греко-римской борьбе
21 октября 2022 г. 19:26
Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности
Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности
15 октября 2022 г. 12:49
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
На двух улицах Баку будет ограничено движение транспорта
16 октября 2022 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi