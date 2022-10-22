Джонсон заявил о намерении участвовать в гонке за место премьера Британии

Союзник Бориса Джонсона Джеймс Дадридж заявил, что бывший премьер-министр намерен участвовать в гонке за место главы правительства.

Союзник Бориса Джонсона Джеймс Дадридж заявил, что бывший премьер-министр намерен участвовать в гонке за место главы правительства.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, по словам Дадриджа, Джонсон в контексте возможного участия в выборах на пост премьера сказал ему, что "готов к этому" и "собирается это сделать".

Депутат добавил, что Джонсон в настоящее время возвращается в Великобританию из отпуска на Карибах.

Из данных социологического опроса YouGov следует, что около 52% опрошенных жителей Великобритании не хотят, чтобы Борис Джонсон вновь стал премьер-министром страны после подавшей в отставку Лиз Трасс.