Джонсон: Закон о нацбезопасности изучат на соответствие декларации о передаче Гонконга

Борис Джонсон https://report.az/storage/news/2cfa0c19fe4690d5cf93fc98f3250823/5bfa0e7f-042f-4abc-8a67-c2b53d9dc190_292.jpg

Правительство Великобритании изучит закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге на соответствие положениям Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, отвечая на вопросы журналистов после выступления в городе Дадли.

"Мы, безусловно, глубоко обеспокоены решением Пекина принять закон о национальной безопасности, так как это отразится на Гонконге. Мы уделим этому закону самое пристальное внимание и хотим тщательно изучить документ, чтобы понять, противоречит ли он положением совместной британо-китайской декларации", - сказал Джонсон и подчеркнул, что Лондон даст свой ответ на действия Пекина "в должное время".

По словам представителя премьера, дальнейшие шаги британского правительства будут зависеть от результатов изучения текста нового закона.

Ранее Великобритания неоднократно заявляла о том, что принятие такого закона может стать нарушением международных обязательств КНР, так как грозит ограничить как право Гонконга на самоуправление, так и свободы его жителей. Согласно положениям подписанной в 1984 году китайско-британской декларации, став специальным административным районом КНР, Гонконг продолжает пользоваться широкой автономией, осуществляя административную, законодательную и судебную власть. В ответ на заявления представителей британского правительства в МИД КНР последовательно подчеркивали недопустимость иностранного вмешательства во внутренние дела Китая.