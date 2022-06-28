Борис Джонсон пригласил российских ученых работать в Великобритании

"Российские ученые и исследователи, которые с тревогой наблюдают за путинским насилием в России и не чувствуют себя в безопасности, могут без колебаний подавать заявки на переезд в Соединенное Королевство".

"Российские ученые и исследователи, которые с тревогой наблюдают за путинским насилием в России и не чувствуют себя в безопасности, могут без колебаний подавать заявки на переезд в Соединенное Королевство".

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Вы можете подать заявку на переезд в Великобританию, страну, которая ценит открытость, свободу и знания", — сказал Джонсон.

Согласно сообщению, около 130 украинцев посетят Королевство в рамках программы "Исследование зоны риска". Сумма этой программы была увеличена на 10 млн фунтов стерлингов. Джонсон пригласил российских ученых работать в Великобритании вместе с их украинскими коллегами.