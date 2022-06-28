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Борис Джонсон пригласил российских ученых работать в Великобритании

Борис Джонсон пригласил российских ученых работать в Великобритании "Российские ученые и исследователи, которые с тревогой наблюдают за путинским насилием в России и не чувствуют себя в безопасности, могут без колебаний подавать заявки на переезд в Соединенное Королевство".
Другие страны
28 июня 2022 г. 10:10
Борис Джонсон пригласил российских ученых работать в Великобритании
Борис Джонсон

"Российские ученые и исследователи, которые с тревогой наблюдают за путинским насилием в России и не чувствуют себя в безопасности, могут без колебаний подавать заявки на переезд в Соединенное Королевство".

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Вы можете подать заявку на переезд в Великобританию, страну, которая ценит открытость, свободу и знания", — сказал Джонсон.

Согласно сообщению, около 130 украинцев посетят Королевство в рамках программы "Исследование зоны риска". Сумма этой программы была увеличена на 10 млн фунтов стерлингов. Джонсон пригласил российских ученых работать в Великобритании вместе с их украинскими коллегами.

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Версия на английском языке Boris Johnson invites Russian scientists to UK
Версия на азербайджанском языке Boris Conson rusiyalı alimləri Britaniyaya dəvət edib

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