Джонсон предложил парламенту рассмотреть вопрос о дате внеочередных выборов

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы после того, как палата общин приняла законопроект о предотвращении Brexit без сделки 31 октября.

Как передаёт Reportсо ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил Джонсон, выступая в парламенте.

"Если такой законопроект принят (о переносе сроков Brexit), то правительству будет невозможно выполнять свои обязанности (в части обеспечения процесса Brexit). Должны быть проведены выборы и назначены на вторник, 15 октября", - сказал Джонсон.

"Этот закон отобрал у страны право решать, как долго она будет оставаться в ЕС. Теперь страна должна решить, кто - лидер оппозиции или я - отправится в Брюссель для переговоров с ЕС", - добавил Джонсон.