Джонсон отказался пожать руку российскому послу

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России Александром Яковенко в соответствии с британским протоколом не пожал ему руку.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал сам российский дипломат.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон - ред) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.