​Джонсон назначил новых глав Минфина, МВД, Минобороны, МИД

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Саджида Джавида канцлером казначейства, как в стране официально именуется должность министра финансов.

Как передаёт Report, об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства.

Прежний канцлер казначейства Филип Хаммонд подал в отставку, не дожидаясь отставки Терезы Мэй и передачи власти Джонсону, заявив, что не согласен с политическим курсом нового премьера.

Главой МВД назначена Прити Пател.

Министром иностранных дел назначен Доминик Рааб, экс-министр по вопросам Brexit.

Кроме того, Рааб также получил статус первого министра правительства.

Джонсон назначил министром обороны Бена Уоллеса, занимавшего пост замглавы МВД по вопросам безопасности.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли сохранил свою должность при формировании нового кабинета Борисом Джонсоном.

Баркли был назначен на свою нынешнюю должность в ноябре 2018 года года после отставки своего предшественника Доминика Рааба, заявившего о несогласии с позицией правительства Терезы Мэй по Brexit.