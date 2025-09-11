Джон Коул: США хотят вернуть посольство в Минск для окончательной нормализации отношений

США хотят вернуть посольство в Минск и хотят окончательно нормализовать отношения с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул.

Джон Коул охарактеризовал встречу с президентом Беларуси как чрезвычайно продуктивную, пишет издание.

"Мы обсуждали с президентом Дональдом Трампом эту поездку, наш визит, возможность встречи с Александром Лукашенко. Цель нашего взаимодействия - это нормализация двусторонних отношений между Беларусью и США. Одна из главных целей - сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и крепло", - сказал он.

Коул заявил, что остался удовлетворен итогами встречи с Лукашенко и уверен, что аналогично ими будет удовлетворен и президент Трамп, после того как ему будет доложено о результатах.