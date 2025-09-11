Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Джон Коул: США хотят вернуть посольство в Минск для окончательной нормализации отношений

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 15:27
    Джон Коул: США хотят вернуть посольство в Минск для окончательной нормализации отношений

    США хотят вернуть посольство в Минск и хотят окончательно нормализовать отношения с Беларусью.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул.

    Джон Коул охарактеризовал встречу с президентом Беларуси как чрезвычайно продуктивную, пишет издание.

    "Мы обсуждали с президентом Дональдом Трампом эту поездку, наш визит, возможность встречи с Александром Лукашенко. Цель нашего взаимодействия - это нормализация двусторонних отношений между Беларусью и США. Одна из главных целей - сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и крепло", - сказал он.

    Коул заявил, что остался удовлетворен итогами встречи с Лукашенко и уверен, что аналогично ими будет удовлетворен и президент Трамп, после того как ему будет доложено о результатах. 

    США Беларусь Дональд Трамп Александр Лукашенко Джон Коул

    Последние новости

    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    16:19

    В Росгвардии воссозданы танковые соединения

    В регионе
    Лента новостей