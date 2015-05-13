Джон Кирби стал официальным представителем Госдепа США

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Контр-адмирал Джон Кирби назначен официальным представителем Госдепартамента, сообщил в заявлении в среду госсекретарь США Джон Керри, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кирби ранее занимал пост официального представителя Пентагона. На посту пресс-секретаря Госдепартамента он сменит Джен Псаки, которая ушла на повышение в Белый дом, где стала директором по коммуникациям при президенте Бараке Обаме.

На посту официального представителя Кирби будет вести ежедневные брифинги Госдепартамента. В манере общения с журналистами он не похож на Джен Псаки, которая была известна пикировками с журналистами и неоднозначными, часто резкими высказываниями. Отмечается, что Кирби отличается спокойствием и корректностью.