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    Джон Керри обсудил с Федерикой Могерини урегулирование в Сирии и на Украине

    Они обсудили широкий круг вопросов международной политики и двусторонних проблем

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Элизабет Трюдо.

    Глава американской дипломатии выразил также своей европейской коллеге соболезнования в связи с недавним терактом в Брюсселе.

    "Они обсудили широкий круг вопросов международной политики и двусторонних проблем, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом, урегулирование кризиса с мигрантами в Европе, конфликты на Украине, в Сирии и Йемене, а также поддержку правительства национального согласия в Ливии", - сказала она.

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