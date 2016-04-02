Джон Керри обсудил с Федерикой Могерини урегулирование в Сирии и на Украине

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Элизабет Трюдо.

Глава американской дипломатии выразил также своей европейской коллеге соболезнования в связи с недавним терактом в Брюсселе.

"Они обсудили широкий круг вопросов международной политики и двусторонних проблем, включая сотрудничество в борьбе с терроризмом, урегулирование кризиса с мигрантами в Европе, конфликты на Украине, в Сирии и Йемене, а также поддержку правительства национального согласия в Ливии", - сказала она.