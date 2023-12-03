Джон Керри: На Конференции COP28 собрали более 1 млрд долларов грантов для борьбы с выбросами метана

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) собрали более 1 млрд долларов США для грантового финансирования мер, направленных на сокращение выбросов метана.

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) собрали более 1 млрд долларов США для грантового финансирования мер, направленных на сокращение выбросов метана.

Как передает Report , об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

"Я очень рад объявить сегодня, что Соединенные Штаты, Европейский союз, другие правительства, благотворительные организации и частный сектор мобилизовали на COP28 более 1 млрд долларов в виде новых грантов для борьбы с выбросами метана", - сказал Керри на конференции.

По его словам, часть средств будет предоставлена развивающимся и наименее развитым странам.

Керри также отметил, что к инициативе присоединились несколько крупных нефтяных компаний, в том числе BP, Eni, Equinor, Occidental Petroleum, Shell и Total, которые пообещали выделить по 25 млн долларов.