О нас

Джон Керри: На Конференции COP28 собрали более 1 млрд долларов грантов для борьбы с выбросами метана

Джон Керри: На Конференции COP28 собрали более 1 млрд долларов грантов для борьбы с выбросами метана Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) собрали более 1 млрд долларов США для грантового финансирования мер, направленных на сокращение выбросов метана.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 00:17
Джон Керри: На Конференции COP28 собрали более 1 млрд долларов грантов для борьбы с выбросами метана

Участники 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) собрали более 1 млрд долларов США для грантового финансирования мер, направленных на сокращение выбросов метана.

Как передает Report, об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

"Я очень рад объявить сегодня, что Соединенные Штаты, Европейский союз, другие правительства, благотворительные организации и частный сектор мобилизовали на COP28 более 1 млрд долларов в виде новых грантов для борьбы с выбросами метана", - сказал Керри на конференции.

По его словам, часть средств будет предоставлена развивающимся и наименее развитым странам.

Керри также отметил, что к инициативе присоединились несколько крупных нефтяных компаний, в том числе BP, Eni, Equinor, Occidental Petroleum, Shell и Total, которые пообещали выделить по 25 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi