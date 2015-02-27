​Джон Керри и Лоран Фабиус 7 марта обсудят в Париже ситуацию на Украине

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус обсудят в Париже 7 марта ситуацию на Украине и ход переговоров по ядерной проблеме Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы госдепартамента США Джен Псаки.

Как она уточнила, шеф американской дипломатии нанесет визит в Париж в рамках своего зарубежного турне по целому ряду стран. Днем ранее Псаки объявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Джон Керри встретятся в Женеве 2 марта, чтобы обсудить "Украину и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес".

Затем Керри поедет в Монтре на встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, которая будет являться составной частью продолжающихся переговоров по урегулированию ядерной проблемы Тегерана, формально координируемых ЕС.

Из Швейцарии Керри вылетит в Эр-Рияд, где его примет новый король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Как ожидается, они рассмотрят ситуацию в Йемене, ход борьбы с террористической группировкой ИГИЛ, пояснила Псаки.

После этого, добавила она, из Эр-Рияда Керри отправится в Лондон, где он собирается "встретиться с министрами иностранных дел стран Персидского залива, чтобы обсудить разделяемые региональные приоритеты".