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Джо Байден отложил свой визит в Израиль

Джо Байден отложил свой визит в Израиль Запланированные визиты президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль, которые должны были состояться в конце июня, были отложены до июля.
Другие страны
4 июня 2022 г. 10:03
Джо Байден отложил свой визит в Израиль

Запланированные визиты президента Джо Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль, которые должны были состояться в конце июня, были отложены до июля.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

Источники сообщают, что в следующем месяце Белый дом планирует более масштабную поездку на Ближний Восток.

"Работаем над поездкой в Израиль и Саудовскую Аравию на саммит GCC + 3", — сказал высокопоставленный представитель администрации.

"Мы работаем над подтверждением дат. Когда у нас будет что объявить, мы это сделаем".

Иностранный дипломат и два официальных лица США заявили, что визит Байдена в Саудовской Аравии не состоится в конце июня, а два официальных лица Соединенных Штатов заявили, что поездка в Израиль также откладывается.

Напомним, что ранее Байден собирался посетить Израиль 23 июня, сообщал израильский портал Ynet.

Ожидалось, что глава Белого дома посетит Рамаллу, а затем продолжит свое турне по Ближнему Востоку, в том числе посетит Саудовскую Аравию.

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