Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден отказался баллотироваться на пост президента США.

Как передает Report, об этом он объявил в среду, 21 октября.

По словам политика, причиной такого решения стала смерть его сына Бо Байдена, который скончался в мае 2015 года от рака. Вице-президент отметил, что у него теперь не будет достаточно времени для успешной предвыборной кампании.

О возможном участии Джо Байдена в президентской гонке в начале августа сообщила газета The New York Times.

Выборы нового президента США пройдут в ноябре 2016 года.